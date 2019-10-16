МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа почти одновременно с Nasdaq запустила торги акциями Freedom Holding Corp. (в России она работает под брендом ИК "Фридом Финанс"), сообщила пресс-служба торговой площадки.

Во вторник сообщалось, что Freedom Holding Corp. первой из компаний финансового сектора СНГ провела первичное размещение акций на американской бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq путем процедуры DLP — прямого листинга. Ранее акции компании торговались на площадке OTCQX. Компания также является профессиональным участником Московской биржи (MOEX), Казахстанской фондовой биржи (KASE), Санкт-Петербургской биржи (СПб), Украинской биржи и Республиканской фондовой биржи "Ташкент" (UZSE).

"Шестнадцатого октября 2019 года на Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями компании Freedom Holding Corp. К публичному обращению допущены обыкновенные акции с номинальной стоимостью 0,001 доллара. Торговля и расчеты по сделкам с акциями Freedom Holding Corp. осуществляются на Санкт-Петербургской бирже в долларах", — говорится в сообщении биржи.

По словам гендиректора Санкт-Петербургской биржи Евгения Сердюкова, листинг на данной торговой площадке позволит Freedom Holding Corp. (биржевой тикер FRHC) расширить географическую базу инвесторов, в результате чего доступ к торгам получат не только международные, но и российские частные инвесторы в рамках российского правового поля.

Freedom Holding Corp. — международный холдинг, оказывающий финансовые услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, Кипре. Общее число клиентских счетов составляет свыше 121 тысячи. ИК "Фридом Финанс" (российская часть холдинга) работает в 30 регионах России.