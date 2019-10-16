МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост, продолжая отыгрывать снижение предыдущих двух дней, при этом подъем сдерживают ожидания еженедельной статистики минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 58,9 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45%, до 53,05 доллара за баррель. Утром рост не превышал 0,2%.

Рост цен на нефть связан с коррекцией после двухдневного снижения, которое превышало 2%. Отрицательная динамика была обусловлена опасениями за состояние мировой экономики и торговли.

При этом давление на нефтяные котировки в среду оказывает ожидание данных минэнерго США по запасам. Статистика выйдет вечером. Аналитики полагают, что за минувшую неделю запасы сырья в стране вновь выросли — на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

"Если данные минэнерго США покажут рост запасов нефти в стране пятую неделю подряд, мы ожидаем сильного давления на цены на нефть в течение дня", — сказал агентству Рейтер аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).