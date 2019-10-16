МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро днем слегка теряет позиции на фоне дешевеющей нефти, говорят трейдеры.

Снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках поддерживает давление на рубль, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.41 мск повышался на 5 копеек, до 64,33 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ТРУДНОСТИ РОСТА

Рубль днем незначительно снижался к доллару и евро. Ослабление аппетита к риску на мировых площадках не дает рублю расти. На первый план опять вышла геополитика.

Так, инвесторы анализируют вероятность того, что договоренности, к которым намерены прийти ЕС и Великобритания по поводу Brexit, будут одобрены британским парламентом.

Кроме того, участники рынка опасаются, что трения между Китаем и США по поводу протестов в Гонконге осложнят заключение торгового соглашения. Палата представителей США приняла ряд законопроектов о поддержке протестующих в Гонконге. Министр иностранных дел Китая в свою очередь предостерег США от вмешательства в дела страны и заявил, что эти законопроекты навредят отношениям двух стран.

На этом фоне западноевропейские рынки преимущественно снижаются – в пределах 0,2%, американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-0,3%.

Рынок нефти незначительно меняется около отметки 58,7 доллара за баррель сорта Brent. Нефтяные котировки после двух дней снижения пытаются стабилизироваться около достигнутых уровней.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В секторе валют развивающихся рынков настроения слегка ухудшились, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Несмотря на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, обеспокоенность инвесторов вызвало заявление Конгресса США о желании утвердить закон о демократии Гонконга, что вызвало резкую реакцию с китайской стороны – Китай готов ввести жесткие ответные меры в случае утверждения закона, говорит он.

"Российский рубль пока сохраняет спокойствие: доллар торгуется в диапазоне 64,2-64,4 рубля", — добавил Кошелев.

Спрос нерезидентов на ОФЗ будет способствовать частичному укреплению российской валюты, доллар может опуститься до 64,1 рублей, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

Рубль остается сравнительно стабильным на фоне поддержки от начавшегося налогового периода – вчера выплачивались страховые взносы (около 620 миллиардов рублей), говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". На этом фоне курс доллара в ближайшие дни будет оставаться в диапазоне 64,2-64,7 рубля, оценил он.