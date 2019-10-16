МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повышается днем на фоне пытающихся стабилизироваться нефтяных котировок.

Неоднозначная конъюнктура западных фондовых площадок не очень мешает росту курса российских акций.

К 16.20 мск рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,9%, до 2739 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1343 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок днем повышался, несмотря на негативный внешний фон из-за обострения геополитических рисков. Западноевропейские рынки преимущественно снижаются – в пределах 0,25%, американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-0,3%.

Инвесторы анализируют вероятность того, что договоренности, к которым намерены прийти ЕС и Великобритания по поводу Brexit, будут одобрены британским парламентом.

Кроме того, участники рынка опасаются, что трения между Китаем и США по поводу протестов в Гонконге осложнят заключение торгового соглашения. Палата представителей США приняла ряд резолюций о поддержке протестующих в Гонконге. Министр иностранных дел Китая в свою очередь предостерег США от вмешательства в дела страны и заявил, что эти резолюции навредят отношениям двух стран.

При этом рынок нефти слабо меняется около уровня 58,7 доллара за баррель сорта Brent, переходя из минуса в плюс и обратно и пытаясь стабилизироваться после двух дней снижения.

ТРАНСНЕФТЬ И ЛУКОЙЛ ТЯНУТ ВВЕРХ

В лидерах роста цены среди российских акций сегодня оказались префы "Транснефти" (+6,8%), компенсирующие потери, возникшие на фоне перебоев с поставками по трубопроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти.

Акции "Лукойла" (+2,7%), обновившие максимумы с апреля, отыгрывают решения по дивидендам. "Лукойл" направит на дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 133 миллиарда рублей (192 рубля на акцию), что согласно новой дивидендной политике компании соответствует 100% от ее скорректированного свободного денежного потока. Впредь компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока.

Компания считает новую дивидендную политику "Лукойла" более гибкой, предыдущая не позволяла эффективно реагировать на внешние факторы, включая сделку ОПЕК+.

Растут акции "Детского мира" (+3%) на фоне хорошей финансовой отчетности, "Алросы" (+2%), НЛМК (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%).

Снижаются бумаги "Мечела" (-1,7% "обычка" и —0,8% "префы"), ТМК (-0,5%), ПИКа (-0,5%), "Яндекса" (-0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые индексы демонстрируют рост на фоне увеличившейся торговой активности, отметил Дмитрий Беденков из ИК "Русс-инвест".

"Индекс РТС находится выше верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые находятся на уровнях 1330 и 1280 пунктов соответственно. Индекс Мосбиржи также движется вдоль верхней границы диапазона между линиями пятидесятидневной и двухсотдневной скользящими средними, которые располагаются на отметках 2734 и 2635 пунктов соответственно. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть", — сказал он.

Оптимизм на зарубежных фондовых площадках в среду также стал стихать, что указывает на невысокие шансы дальнейшего роста российских индексов до конца сессии, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Настроения на рынке РФ в последние дни во многом определяются отдельными корпоративными историями", — добавила она.