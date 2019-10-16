МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Курс доллара опускается в среду вечером после публикации статистики розничных продаж в США, объём которых в сентябре неожиданно снизился, трейдеры также оценивают новые риски обострения отношений официальных Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару растёт до 1,105 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1031 доллара, курс доллара к иене сокращается до 108,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 98,19 пункта.

Ранее в среду министерство торговли США сообщило, что розничные продажи в стране в сентябре опустились по отношению к августу на 0,3% против роста месяцем ранее на 0,6%. Аналитики ожидали лишь замедления роста до 0,3%.

"Негативные данные розницы служат ещё одним доказательством того, что слабость промышленного сектора перекидывается на другие секторы экономики", — заявил агентству Рейтер старший инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors в Мичигане Джим Бэрд (Jim Baird).

Трейдеры также оценивают новые риски в отношениях США и Китая. Палата представителей конгресса США приняла уже три резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге. Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил в среду, что Китай выражает решительный протест в связи с этим и примет ответные меры.

Позднее в ходе торгов будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране.