МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара вечером слегка укрепляется к доллару и евро после усиления темпов роста цен на нефть, которые прибавляют уже более 1%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.20 мск снижается на 13 копеек, до 64,14 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 70,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Днём рубль был примерно в таком же небольшом минусе.

ПОПЫТКИ РОСТА

Рубль вечером повышается главным образом к доллару на фоне укрепления евро на форексе в район 1,105 доллара.

Данные розничных продаж в США давят на доллар. Объем этих продаж в стране за сентябрь сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.

Некоторую надежду покупателям рисковых валют, к которым относится и рубль, дали и заявления относительно выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Соглашение о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Рынок нефти после неуверенной динамики в течение торговой сессии к вечеру прибавляет более 1%, достигая 59,36 доллара за баррель сорта Brent. Это дало рублю дополнительный импульс.

Наконец, сохраняющийся высоким спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) также поддерживает курс российской валюты. Минфин России сегодня впервые разместил на аукционе долгосрочный выпуск ОФЗ с доходностью ниже 7%. Бумаг серии 26230 с погашением в марте 2039 года было продано на 29,616 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 46,025 миллиарда рублей. Всего же на двух аукционах было размещено ОФЗ на 34,971 миллиарда рублей при спросе в 66 миллиардов.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг движение рубля будет во многом зависеть от темпов восстановления рыночных аппетитов к покупке риска, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Драйверами может стать как продолжение условно позитивного сезона корпоративной отчётности в США, так и усиление оптимизма по первой фазе торговой сделки США и Китая. Также курс рубля продолжит получать традиционную поддержку со стороны повышенного спроса на валюту в условиях подготовки к налоговому периоду. По нашим прогнозам, в четверг курс доллара будет формироваться в диапазоне 63,9-64,6 рубля", — оценил он.

Поддержку рублю оказывает навес в 25 миллиардов долларов в виде надвигающегося избытка предложения валюты на российском рынке в связи с приближающимся необычным налоговым периодом, говорит Владимир Рожанковский из "Международного финансового центра".

На этот раз российским экспортёрам придётся перечислить в бюджет около 700 миллиардов рублей только в виде налога на прибыль, и этот транш станет рекордным с апреля, что должно до конца месяца оказать существенную поддержку отечественной валюте, пояснил свои оценки эксперт.