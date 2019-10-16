МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам более чем на 1% на позитивных корпоративных новостях и улучшении внешнего фона, прежде всего — удорожания нефти, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов прибавил 1,07%, до 2744,35 пункта, индекс РТС — 1,23%, до 1347,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск снижается на 15 копеек, до 64,13 рубля, курс евро растёт на 8 копеек, до 71 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,2%, до 59,45 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Но индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе во многом и благодаря корпоративным историям, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В корпоративном разрезе российского рынка Александр Бахтин из "БКС премьер" отмечает ралли в акциях "Лукойла" (+1,94%), обеспечившее почти половину дневного оборота торгов, и рост в цене бумаг "Транснефти" (+7,85%).

"Новая дивидендная политика "Лукойла" способна значительно улучшить показатели дивидендной доходности акций. В свою очередь, привилегированные акции "Транснефти" показали заметный рост без явных драйверов, но не исключено, что инвесторы отыгрывают сообщения о том, что ФАС поручено учесть в будущих тарифах оператора магистральных нефтепроводов расходы на повышение контроля качества транспортируемого сырья", — говорит эксперт.

Акции "Детского мира" поднялись на 3% на фоне публикации хороших операционных показателей за третий квартал.

Также среди лидеров роста – акции "Алросы" (3,56%), Московской биржи (2,68%), ОВК (2,54%), "Полюса" (2,47%), НЛМК (2,42%), а также акции "Мосэнерго" (2,2%), ММК (2,16%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,13%).

Среди лидеров падения – акции "Яндекса (-1,48%), префы "Ростелекома" (-0,79%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 0,74%, префы – на 0,73%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-0,64%), ПИКа (-0,57%) и акции ТМК (-0,44%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг участники рынка продолжат следить за новостным фоном, связанным с Brexit, а также за отчетами американских компаний за третий квартал. В России X5 Retail Group и "Алроса" опубликуют операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 года", — отмечает Бахтин.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в более уверенный плюс, преодолев верхние границы краткосрочных диапазонов 2740 и 1340 пунктов. Игроки на повышение, таким образом, получили весьма позитивный технический сигнал, указывающий на возможное возвращение индексов в район максимумов с сентября (2800 и 1400 пунктов соответственно). Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2725-2760 пунктов", — прогнозирует Кожухова.

Российский фондовый рынок может начать сокращать отставание от мировых фондовых индексов, которые торгуются вблизи исторических максимумов, в свою очередь считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".