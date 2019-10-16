МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в среду преимущественно снижением, трейдеры оставались осторожными в отсутствие сигналов об успехе переговоров о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61%, до 7167,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 5696,9 пункта. Немецкий индекс DAX вырос на 0,32%, до 12670,11 пункта.

Ранее в среду еврокомиссар Димитрис Аврамопулос заявил, что переговоры Еврокомиссии и Великобритании об обеспечении организованного Brexit в преддверии саммита глав государств ЕС продолжаются, однако остались значительные нерешенные вопросы.

Глава Евросовета Дональд Туск позднее отметил, что соглашение о Brexit может быть принято в четверг, при этом он не исключил "неожиданностей" со стороны Великобритании. Саммит глав государств Евросоюза запланирован на 17 и 18 октября, на нём будет рассматриваться вопрос выхода страны из ЕС, назначенного пока на 31 октября.

Акции британского онлайн-ритейлера одежды, обуви и аксессуаров ASOS подскочили в цене на Лондонской фондовой бирже на 28% после публикации отчета за 2018-2019 финансовый год. Разводнённая прибыль компании на акцию снизилась почти в три раза, при этом продажи ASOS выросли. Фирма объявила также, что добилась значительного прогресса в решении операционных проблем.