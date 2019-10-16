МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, лишь расписки "Ленты" подешевели, а TCS Group — не изменились в цене, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,28%, до 6,41 доллара, "Новатэка" — на 2,2%, до 213,6 долларов, "Лукойла" — на 1,98%, до 88,72 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,15%, до 7,05 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 33,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,53%, до 25,2 доллара, "Северстали" — на 2% до 13,79 доллара, НЛМК — на 1,94%, до 19,98 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,69%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,84%, до 14,49 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене, оставшись на уровне прошлого закрытия.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 2,68%, до 11,7 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,3% до 3,34 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,41%, до 3,96 доллара.