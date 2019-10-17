ВАШИНГТОН, 16 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в среду по итогам торгов продемонстрировали умеренное снижение на фоне выхода статистики по сокращению оборота в розничной торговле, а также из-за возможного политического конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones упал на 0,08%, до 27002,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 8122,492 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2990,04 пункта.

Трейдеры принимают во внимание статистику розничной торговли в США. По данным, опубликованным в среду днем, объем розничных продаж в стране за сентябрь сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.

Внимание инвесторов также обращено на заявление официального представителя МИД Китая Гэна Шуана, в котором он выражает протест по поводу резолюций, принятых палатой представителей американского конгресса. Заявление было сделано после трех резолюций, принятых США в поддержку протестующих в Гонконге. Кроме этого, госдеп объявил об ужесточении требований в отношении официальных встреч китайских дипломатов в Соединенных Штатах.

Определенное влияние на рынки оказывает и сезон корпоративной отчётности, начавшийся во вторник. По данным агентства Рейтер, аналитики ожидают снижения чистой прибыли компаний индекса S&P 500 в третьем квартале на 3% в годовом выражении.