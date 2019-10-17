ВАШИНГТОН, 17 окт /ПРАЙМ/. Россия в августе увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 800 миллионов долларов — до 9,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из этой суммы 6,259 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 3,068 миллиарда — на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США. Таким образом, это первое повышение объема бумаг американского минфина на балансе РФ в этом году.

Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,175 триллиона долларов (рост 45 миллиардов долларов), далее следует Китай с 1,103 триллиона долларов (снизил объем облигаций на своем балансе на 7 миллиардов долларов), на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с почти 350 миллиардами долларов в казначейских бумагах американского минфина (плюс 16 миллиардов долларов).