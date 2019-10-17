МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне слабой статистики из США и неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 2978,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1638,45 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,74%, до 26862,65 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом опускался на 0,19%, до 2078,87 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 22472,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,72%, до 6687,9 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли статистику по розничной торговле из США. По данным, опубликованным в среду днем, объем розничных продаж в крупнейшей мировой экономике за сентябрь сократился на 0,3% в месячном выражении против роста на 0,6% в августе.

Кроме того, трейдеры продолжают ждать новостей по торговым отношениям США и Китая. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел на прошлой неделе, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября. Позднее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения по первой части торговой сделки, а минфин США не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.

"США только приостановили повышение пошлин, но они не отменили их все разом, поэтому сложно ожидать быстрого подъема в экономике", — сказал агентству Рейтер стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management в Токио Есинори Сигэми (Yoshinori Shigemi).