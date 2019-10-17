МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую динамику к другим основным мировым валютам после снижения на протяжении двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск курс доллара к иене стабилен и составляет 108,75 иены за доллар, курс евро к доллару — 1,1077 доллара за евро против предыдущего закрытия в 1,1071 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменяется и составляет 98,01 пункта.

Стабилизация курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам в четверг происходит после того, как два предыдущих дня он снижался — за это время индекс доллара опустился на 0,5%.

Снижение курса доллара в среду было связано с публикацией статистики розничных продаж в США, объем которых снизился впервые за семь месяцев.

Инвесторы продолжают сохранять осторожность из-за продолжающихся опасений по поводу торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. Сообщения о частичной торговой сделке между США и КНР, заключенной на прошлой неделе, первоначально поддерживали рынки, но отсутствие подробностей по соглашению с тех пор снизило оптимизм трейдеров.

"Даже если сделка будет подписана, остается неопределенным, могут ли обязательства быть полностью выполнены с обеих сторон", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков сингапурского DBS Bank.