МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в небольшой плюс после разнонаправленной динамики основных индексов на старте торгов, при этом акции "Газпром нефти" и "Распадской" падают на дивидендных отсечках, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск четверга рос на 0,05% — до 2745,75 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1350,47 пункта.

Акции "Газпром нефти" падают на 3,22%, акции "Распадской" — на 1,71%.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,08%, индекс РТС рос на 0,05%.