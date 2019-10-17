МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.39 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,36%, до 6,44 доллара, "Лукойла" — на 1,53%, до 90,08 доллара, "Новатэка" — на 0,19%, до 214 долларов. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,45%, до 6,97 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 2,78%, до 32,38 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,38%, до 1,32 доллара, Сбербанка — на 0,34%, до 14,54 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,98% — до 17,23 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,36%, до 25,11 доллара, "Северстали" — росли на 0,94%, до 13,92 доллара, НЛМК — дорожали на 0,4%, до 20,06 долларов.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,02%, до 11,7 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,25%, до 3,97 доллара.