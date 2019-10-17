МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением в четверг на фоне осторожности инвесторов в ожидании более подробной информации о предлагаемой сделке по торговле между Китаем и США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 2977,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,02%, до 1635,92 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — вырос на 0,7%, до 26848,49 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,09%, до 22451,86 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,23%, до 2077,94 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6684,7 пункта.

Трейдеры воздерживались от активных действий на рынке в ожидании новостей по торговым отношениям США и Китая. Ранее на текущей неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в следующем месяце. При этом СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения по первой части торговой сделки.

Аналитики отмечают, что снижение на японском рынке связано с коррекций после его продолжительного роста. "Вполне естественно, что рынок сделал перерыв в росте после того, как Nikkei поднялся более чем на тысячу пунктов за последние четыре торговых дня", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Токийского исследовательского института Сейичи Судзуки (Seiichi Suzuki).