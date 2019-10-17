МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг по отношению к доллару на фоне политических новостей вокруг Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.48 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,281 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,283 доллара. Ранее в ходе торгов четверга он опускался до 1,2752 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,75 иены, курс евро к доллару поднимался до 1,1088 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,107 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97,98 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), чья позиция важна для утверждения соглашения с ЕС по Brexit в британском парламенте, выступила против последних предложений премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза. В частности, DUP не поддерживает предложения по таможенным сборам, а также отмечает неопределенность по поводу налога на добавленную стоимость.

"Это только усиливает неопределенность и нестабильность процесса Brexit", — заявил агентству Рейтер валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Ричард Грейс (Richard Grace). По оценкам эксперта, удачные переговоры между ЕС и Великобританией в четверг и пятницу могут увести курс фунта выше 1,35 доллара, а неудачные — ниже 1,22 доллара.