МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Биржевые рынки реагируют на "сюрпризы" в новостном потоке, но довольно быстро перестраиваются и находят равновесие, поэтому глобально волатильность не вырастает, рассказал агентству "Прайм" президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Сергей Романчук.

"Если в новостях есть сюрприз, то рынок сейчас быстро и эффективно "переставляется", как мы говорим, на другой уровень… То, что глобально волатильность не вырастает, скорее, это показатель того, что рынок быстро подстраивается под новости, а не ищет новое равновесие долго", — сказал он в кулуарах саммита "ACI Russia eFX Summit 2019".

При этом он обратил внимание, что низкая волатильность не тождественно равна неизменности цены.

"Если у вас сразу после выхода новостей в течение нескольких секунд, благодаря действию тех же автоматических анализаторов, цена переставляется на другой уровень и дальше продолжается обычная, спокойная флуктуация (колебание – ред.) цены, как она была до новости – такая ступенька получается, то действительно, если вы посмотрите стандартные метрики волатильности, то волатильность, может быть, изменилась и несильно за счет того, что у вас есть какое-то резкое движение всего лишь в один момент времени. Но если вы будете смотреть последовательно, как будет меняться цена дальше, она не будет скакать туда-сюда-обратно", — пояснил он.

"Большая волатильность означала бы, что после новости цена выросла, потом упала, потом выросла, как-то долго бы искала свой уровень. Как раз то, что после новости она находит свой уровень достаточно быстро, означает, что волатильность, может быть, и не увеличилась, но подстройка рынка под новости происходит, и происходит сейчас достаточно быстро", — сказал Романчук.

Глава российского подразделения ACI рассказал, что на рынок акций конкретных компаний безусловно влияют новости, связанные с деятельностью этой компании, с тем сектором, в котором она находится. Например, новости о балансе спроса и предложения на рынке нефти мгновенно отражаются на акциях нефтяных компаний. Валютный рынок часто реагирует на политические новости, так как они означают изменение макровидения, потому что торговля валютой – это торговля макроэкономикой, отметил он.

"Подключайтесь к твиттеру Трампа и вот вам, так сказать, источник. Может быть, отчасти, рынок стал меньше реагировать в силу того, что меньше доверия словам, определенным политикам, но, безусловно, торговля на новостях — одно из главных, что происходит на рынке и нельзя сказать, что рынок перестал реагировать на новости", — резюмировал Романчук.