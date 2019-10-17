ЛОНДОН, 17 окт — ПРАЙМ. Биржа для санкционных компаний РФ будет создана на базе одной из частных площадок, ее основными акционерами станут Промсвязьбанк и крымский РНКБ, первое размещение бондов может состояться в декабре, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, для размещения ценных бумаг санкционных компаний была выбрана одна из частных площадок, и размещение облигаций должно протестировать ее возможности. "ПСБ и РНКБ будут основными акционерами биржи", — добавил он.

"Мы ожидаем, что в декабре разместим на ней облигации одной из санкционных компаний", — рассказал замглавы Минфина в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне.

О том, что Минфин и ЦБ рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада, Моисеев сообщил еще в августе прошлого года. В январе текущего года замминистра говорил, что ведомство определилось с выбором санкционной биржи, однако ее название тогда не прозвучало.

Позднее замминистра сообщал, что Банк России, Сбербанк и ВТБ не будут участвовать в капитале биржи, но предполагается участие других госбанков.