МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс рубля днем продолжает расти к доллару и перешел к умеренному снижению против евро на фоне роста европейской валюты на международном рынке форекс после новостей по Brexit, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск четверга снижался на 7 копеек — до 64 рублей, курс евро рос на 11 копеек, до 71,08 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,49% — до 59,13 доллара за баррель.

ДОЛЛАР СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля в первой половине торгов нашел в себе силы для укрепления против доллара и смог пробить отметку в 64 рубля впервые с 25 сентября. При этом после непродолжительного укрепления к евро отечественная валюта сдала позиции после резкого взлета на форексе европейской валюты к доллару.

По мнению экспертов, слабость доллара обусловлена слабой статистикой по розничным продажам в США в сентябре и ростом евро на фоне сообщений по Brexit.

Британский парламент проголосует по тексту нового соглашения о Brexit в субботу, сообщила представитель канцелярии премьера. Текст соглашения долго согласовывался на переговорах Лондона и Брюсселя и был утвержден переговорщиками в четверг утром.

"Опубликованные вчера слабые данные по розничным продажам в США в сентябре усилили ожидания снижения ставки ФРС (рыночная оценка вероятности снижения на заседании 30 октября достигла 85%), что оказывает поддержку всем валютам развивающихся стран. Рубль при этом показывает не лучший результат из-за снижения нефтяных котировок на фоне резкого роста запасов нефти в США", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Валюты развивающихся рынков укрепляются к доллару сильнее рубля: индийская рупия растет к доллару на 0,36%, турецкая лира — на 0,1%, при этом южноафриканский рэнд растет на 0,76%.

"Драйвером укрепления евро к доллару и, соответственно, к рублевой валюте стал информационной фон. В настоящий момент рынки получают множество информационных сигналов о том, что Великобритания и ЕС пришли к компромиссному соглашению по выходу королевства из Евросоюза. Наличие конкретики в этой плоскости, вероятно, появится только после выходных, однако для участников рынка данных сигналов оказалось достаточно для того, чтобы несколько сократить свои опасения за экономику ЕС в случае реализации жесткого Brexit", — комментирует ситуацию Антон Покатович из "БКС Премьер".

В результате снижение рисков для европейской экономики позволило евровалюте реализовать укрепление, отмечает он.

К текущему моменту европейская валюта растет против доллара на 0,36%, а против рубля на 0,21%.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов, Николай Минко ожидают, что пара доллар-рубль в четверг снизится до 63,7. "Укреплению рубля будут способствовать более позитивное восприятие риска и предложение долларов со стороны экспортеров", — считают они.

"Основные риск факторы остаются неизменными — Brexit и торговые войны. Позитив в этих вопросах может еще подстегнуть рынки, но чувствительность к негативным новостям будет более высокой. Рубль, поддерживаемый налоговым периодом, пик которого придется на следующую неделю, мог бы укрепиться до 63,5 рубля за доллар, что будет отличной возможностью для покупки валюты", — говорит Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Покатович из "БКС Премьер" полагает, что умеренное укрепление курса евро к доллару может продолжиться и на следующей неделе, если текущие сигналы о наличии компромисса по Brexit перейдут из "новостного" формата в вид конкретных договорённостей.