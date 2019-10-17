МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля к доллару и снижения нефтяных котировок марки Brent до 59 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.03 мск опускается на 0,06%, до 2742,8 пункта, индекс РТС — растёт на 0,26%, до 1350,89 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 11 копеек, до 63,97 рубля, курс евро — растёт на 19 копеек, до 71,16 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7%, до 59 долларов за баррель.

В лидерах снижения — акции "Газпром нефти" (-2,73%) и "Распадской" (-1,67%) на фоне дивидендных отсечек. Также в заметном минусе акции "Яндекса (-1,5%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,29%), акции Московской биржи (-1,14%), "Новатэка" (-1,1%), "Полюса" (-1,03%). Депозитарные расписки X5 Retail Group умеренно снижаются в цене — на 0,5%. При этом в начале торгов бумаги подскакивали на 2,2% на фоне публикации операционных результатов по итогам квартала. Аналитики "Велес Капитала" оценивают результаты X5 Retail как нейтральные.

Среди лидеров же роста, не сдающих свои позиции, — акции банка "Санкт-Петербург" (3,25%), "М.Видео" (2,29%), бумаги "Ростелекома" (префы поднимаются на 2,22%, обыкновенные акции – на 1,9%), акции "Алросы" (1,98%), ПИКа (1,86%), "Интер РАО" (1,75%), а также бумаги ТГК-1 (1,45%), ФСК ЕЭС (1,44%) и ОГК-2 (1,4%).

"С технической точки зрения акции "Интер РАО" в последние дни пытаются восстановиться от октябрьских минимумов, но по-прежнему обладают ограниченным потенциалом повышения. При положении выше 4,4255 рубля бумаги могут нацелиться на обновление максимума октября и движение в район 4,62. При закреплении выше указанной отметки повышение может ускориться в район 5 рублей, но на данный момент говорить о высокой вероятности возвращения к уверенному росту несколько преждевременно", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

До конца дня рынки ждет большой блок важной статистики из США, который может повлиять на общий настрой, остающийся для "быков" благоприятным, добавляет Кожухова. Торговля на рынке акций до конца дня пройдет в диапазоне 2730-2780 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".