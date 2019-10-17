МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в четверг снижением, лишь британский FTSE 100 показал рост после договоренности ЕС и Великобритании о выходе королевства из союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7182,32 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,42%, до 5673,07 пункта. Немецкий индекс DAX уменьшился на 0,12%, до 12654,95 пункта.

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. Европарламент также выразил надежду, что обновленная сделка по Brexit пройдет ратификацию в парламенте Великобритании, без чего она не может вступить в силу.

Ранее саммит глав 27 остающихся в ЕС государств одобрил обновленную договоренность по Brexit.

В субботу парламент страны, как ожидается, проголосует по новому соглашению. Трейдеры ожидают решения со стороны Великобритании с осторожностью, особенно после неопределенных результатов очередного раунда торговых переговоров США и КНР.