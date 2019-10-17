МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим основным мировым валютам в четверг вечером после выхода данных об уменьшении объёмов производства в промышленности США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.08 мск курс доллара к евро снижается до 1,1124 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,107 доллара, курс доллара к иене — до 108,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,75 иены, курс фунта стерлингов повышается к доллару до 1,2849 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,283 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 97,59 пункта.

Внимание трейдеров обращено в первую очередь на опубликованную макростатистику. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС), в сентябре показатель промпроизводства в США сократился на 0,4% по отношению к августу. Кроме того, данные минторга об изменении числа новостроек в сентябре оказались ниже прогнозов, а министерство труда США также сообщило о росте числа первичных заявок по безработице.

Ранее в четверг также стало известно о том, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности о выходе страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС. Европарламент также выразил надежду, что обновленный договор о Brexit пройдет ратификацию в парламенте Великобритании. Выход страны из состава Европейского союза назначен на 31 октября.