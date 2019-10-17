МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против евро снижался и стабилизировался к доллару вечером на фоне неуверенной динамики рынка нефти и роста евро на форексе выше 1,11 доллара, отмечают трейдеры.

Ослабление эйфории от повысившихся шансов на Brexit с соглашением уменьшило к вечеру спрос на риск, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.41 мск снижался на 4 копейки, до 64,03 рубля, курс евро рос на 26 копеек, до 71,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро относительно доллара сегодня испытывал повышенную волатильность на фоне договоренностей между властями ЕС и Великобритании по условиям выхода страны из состава Евросоюза. Резкий рост евро на этих новостях до максимумов последних двух месяцев (1,1140 доллара) сменился к вечеру легким откатом, отметил Гельды Союнов из Альфа-банка.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером стабилизировался к доллару и снижался к евро на фоне неуверенной динамики нефтяных котировок выше отметки 59 долларов за баррель сорта Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличились на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, до 434,9 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,3 миллиона баррелей — до 43 миллионов.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила близкие к рекордно высоким 12,6 миллиона баррелей в день.

Основные западноевропейские фондовые рынки в четверг изменились разнонаправленно в пределах 0,45%, американские биржевые индексы сейчас в основном прибавляют 0,1-0,3%.

Настроения на мировых фондовых рынках улучшились после того, как Еврокомиссия порекомендовала Европарламенту ратифицировать обновленный договор об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

Однако к вечеру оптимизм на рынках спал спадать в раках коррекции, что надавило на курс рубля.

В итоге доллар мало менялся, евро повышался к рублю на 0,4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Под занавес недели рубль продолжит реагировать на внешний фон, фокус внимания инвесторов, вероятно, останется смещенным к теме переговоров Великобритании и ЕС, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Подготовка к налоговому периоду окажет поддержку курсу российской валюты. Ожидаем, что доллар завершит неделю в диапазоне 63,8-64,5 рубля", – добавил он.

В пятницу ход валютных торгов на развивающихся рынках определит публикация утренней статистики по ВВП Китая, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Не исключено, что данные окажутся хуже прогнозов, и фокус на глобальных рынках вновь сместится к вопросу торговых противоречий между США и КНР, которыи? по-прежнему портит аппетит инвесторов к риску", — добавил он.