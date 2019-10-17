ВАШИНГТОН, 17 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии в четверг выросли на фоне ожидаемого прогресса по вопросу Brexit (выхода Великобритании из ЕС), рынки также реагировали на внутреннюю статистику и данные корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,17%, до 27047,00 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 8158,730 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 3000,37 пункта.

Настроения на мировых фондовых рынках улучшились после того, как Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту ратифицировать обновлённый договор об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

Внимание инвесторов также обращено на финансовые отчеты компаний. По данным бирж, акции Morgan Stanley дорожают на 3,5%, после того как показатели прибыли корпорации превзошли прогноза аналитиков.

Опубликованная макростатистика также влияет на настроения трейдеров. Согласно официальным данным, в сентябре показатель промпроизводства в США сократился на 0,4% по отношению к августу. Министерство труда США в среду также сообщило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице. Кроме того, более сильное снижение по сравнению с ожиданиями продемонстрировали показатели числа новостроек в стране в сентябре.