МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на данных об увеличении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также на фоне неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 59,57 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до 53,83 доллара за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю поднялись на 9,3 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,9 миллиона.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. В то же время объем промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%.

"Хотя темпы роста ВВП Китая в третьем квартале были немного ниже ожиданий, это не стало шоком для трейдеров, и объемы торгов на рынке нефти низкие, поскольку слабые данные были ожидаемыми", — считает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, поэтому стоимость сырья чувствительна к статистике из страны.