МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно снижение в пятницу на фоне неоднозначной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 2958,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1627,94 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,1%, до 26821,1 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом опускался на 0,37%, до 2070,35 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,31%, до 22521,34 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,56%, до 6647 пунктов.

Трейдеры с пессимизмом восприняли статистику по ВВП Китая. По данным, опубликованным в пятницу утром, рост экономики КНР по итогам третьего квартала 2019 года составил 6% в годовом выражении. Показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно.

В то же время объем промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%. Как отмечают СМИ, увеличение показателя обусловлено ростом спроса на солнечные батареи и электромобили.

"Национальная экономика в целом была стабильна в первые три квартала. Однако мы должны знать, что сложные и тяжелые экономические условия как внутри страны, так и за рубежом, а также замедление глобального экономического роста и усиление внешней нестабильности и неопределенности оказывают на экономику возрастающее давление", — приводит мнение официального представителя NBS Мао Шэньюн (Mao Shengyong) агентство Франс Пресс.