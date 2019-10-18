МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,31%, до 6,48 доллара, "Лукойла" — на 0,3%, до 89,27 доллара, "Новатэка" — снижались на 0,09%, до 212,8 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,16%, до 7,08 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,31%, до 32,55 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,77%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,63%, до 14,72 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,48% — до 16,82 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,16%, до 25,19 доллара, "Северстали" — опускались на 0,22%, до 13,81 доллара, НЛМК — дешевели на 0,67%, до 20 долларов.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,74%, до 11,67 доллара, "Ленты" — росла на 0,23%, до 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,64%, до 4,11 доллара.