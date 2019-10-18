МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением в пятницу на фоне макроэкономических данных из Китая, которые разошлись с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,32%, до 2938,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 1616,72 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опустился на 0,5%, до 26719,58 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 22492,68 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,83%, до 2060,69 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6649,7 пункта.

В пятницу трейдеры отыгрывали статистику из Китая, годовые темпы роста ВВП которого в третьем квартале замедлились до 6% с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений.

В то же время объем промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%.

Агентство Рейтер отмечает, что несмотря на то, что статданные из КНР указывают на возможность новых мер по поддержке экономики страны, аналитики и участники рынка полагают, что "у Пекина относительно мало возможностей для существенного смягчения".

Рост японского фондового рынка произошел на фоне подъема на биржах США днем ранее, при этом сдержала его внутренняя статистика, согласно которой годовая инфляция в стране в сентябре составила 0,2% против 0,3% месяцем ранее. Аналитики, напротив, ожидали ускорения инфляции до 0,4%.