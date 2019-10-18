МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем, отыгрывая снижение утром и в четверг вечером после данных о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22%, до 60,04 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до 54,27 доллара за баррель.

К середине пятницы цены на нефть вышли в плюс после снижения, наблюдавшегося на фоне данных минэнерго США о росте запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 9,3 миллиона баррелей, что оказалось существенно выше прогнозов.

Утром в пятницу давление на стоимость нефть оказывала статистика из Китая, согласно которой темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% в годовом выражении с 6,2% кварталом ранее. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений.

"Данные по ВВП Китая отразились на краткосрочных настроениях, и мы увидели, что региональные фондовые рынки и стоимость нефтяных контрактов снижались из-за этого", — отметили аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер.