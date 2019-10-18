МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются на фоне негативной динамики темпов роста ВВП Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск индекс Dow Jones теряет 0,32%, до 26939,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — 0,2%, до 8114,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — 0,17%, до 2991,81 пункта.

Внимание трейдеров обращено на опубликованную сегодня статистику из Китая. Показатель роста ВВП страны за июль-сентябрь стал самым низким за последние 27 лет — в третьем квартале индикатор составил 6% против 6,2% кварталом ранее, что также ниже прогноза в 6,1%.

Определенную поддержку американским фондовым рынкам оказывает начавшийся сезон отчетности. Так, показатели американских гигантов Schlumberger и Coca-Cola оказались лучше прогнозов, и их акции дорожают на 2,57% и 2,12% соответственно. Бумаги American Express при этом теряют в цене 1,11%.

"Пессимизм в связи с началом сезона отчетности был преувеличен, но благодаря этому у компаний есть хорошая возможность превзойти ожидания" — приводит агентство Рейтер слова вице-президента по торговле и производству Charles Schwab Рэнди Фредерика (Randy Frederick).