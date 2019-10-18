МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером в пятницу замедлил темпы роста, но сумел остаться в плюсе по основным индексам, несмотря на снижение нефтяных котировок марки Brent ниже 60 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,16%, до 2752,91 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1355,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск снижался на 15 копеек, до 63,97 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 71,34 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,4%, до 59,67 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

К закрытию торгов префы Сбербанка выросли на 1,44%, обыкновенные акции – на 0,88%, что поддержало отечественные индексы Мосбиржи и РТС, так как бумаги банка имеют значительный вес в расчёте индексов.

Также среди лидеров роста – акции "Полюса" (2,64%), АФК "Система" (2%), ВТБ (1,88%), МТС (1,41%), депозитарные расписки X5 (1,21%), акции ФСК "ЕЭС" (1,2%).

В лидерах снижения – префы "Транснефти" (-2,1%), акции ММК (-1,71%), "Северстали" (-1,45%), "Русала" (-1,38%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,33%), ОГК-2 (-1,25%), "Новатэка" (-1,12%) и акции "Аэрофлота" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Игорь Костырко из "Универ Сбережения" предполагает, что российский индекс Мосбиржи на следующей неделе также продолжит рост.

"Вероятно, при подходе к уровню 2785 пунктов по индексу Мосбиржи могут начаться продажи для фиксации прибыли и индекс способен откатиться вниз к уровню 2735-2740, но ближе к концу недели он должен преодолеть коррекционные настроения и закрыться выше 2780 пунктов, а при благоприятном внешнем фоне способен дойти и до 2810 пунктов. Тем более, что в пятницу состоится решение нашего ЦБ по процентной ставке и вероятно ее снижение сразу на 0,5% (с 7% — ред.)", — говорит эксперт.

В преддверии заседания ЦБ РФ российские фондовые индексы, вероятно, продолжат восходящую динамику этой недели, считает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал". Индекс РТС может встретить сопротивление на уровне 1360 пунктов, индекс Московской биржи может продолжить рост до 2780 пунктов, поддержкой выступает 2740 пунктов, полагает он.

"В понедельник российский рынок акций может отыгрывать события выходных, из которых мы выделяем голосование в британском парламенте по новой сделке Brexit, а также потенциальное усиление протестов в Гонконге – очередная массовая акция оппозиции может состояться 20 октября, несмотря на то что власти города отказали в ее согласовании", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Одобрение сделки Brexit может придать ощутимый импульс рисковым активам, и, напротив, если одобрение "забуксует", настроения в начале недели могут быть "медвежьими". В самом начале недели обратим внимание на решение китайского регулятора по процентной ставке. Также инвесторы продолжат следить за продолжением сезона корпоративной отчетности в США. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 2730-2760 пунктов", — добавляет он.