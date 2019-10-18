МОСКВА, 18 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают незначительного разнонаправленного изменения рынка акций РФ по основным биржевым индексам и легкого снижения курса рубля против доллара и евро по итогам следующей недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится по итогам недели на 0,2%, до 2758 пунктов, РТС — снизится на 0,1%, до 1354 пунктов.

Цена на нефть марки Brent повысится за тот же период на 0,5 доллара за баррель, до 59,7 доллара, курс евро на форексе останется около 1,115 доллара, а против нацвалюты курс доллара вырастет на 20 копеек, до 64,1 рубля, евро — на 10 копеек, до 71,4 рубля, также ожидают аналитики.

ВНЕШНИЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Важное влияние на рынок окажут результаты решения Европейского центробанка (ЕЦБ) относительно ключевой ставки и пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Он ожидает сохранения ставки на прежнем нулевом уровне, тем не менее, прогнозы темпов роста экономики ЕС могут значительно ослабить аппетит инвесторов к рисковым активам.

"Рынок не ждет каких-то активный действий от европейского регулятора после снижения депозитной ставки на предыдущем заседании, поэтому реакцию рыночных котировок может вызвать только риторика сопроводительного заявления и комментарии Марио Драги, которые наверняка будут "мягкими" на фоне слабой статистики по экономике крупнейших стран ЕС", — считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Аппетиты к риску могут получить хорошую поддержку, если на днях британский парламент одобрит соглашение о Brexit, предложенное премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и уже согласованную Брюсселем, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Правда, учитывая расклад в палате общин, успех отнюдь не гарантирован, добавляет он.

"В понедельник инвесторы будут отыгрывать итоги голосования в британском парламенте, который должен поддержать предложенные ЕС условия выхода страны из состава ЕС или просить Евросоюз о продлении сроков выхода Великобритании. В случае провала голосования новая торговая неделя может начаться с падения индексов акций и уход инвесторов защитные активы", — говорит Гельды Союнов из Альфа-банка.

"Другим риск-фактором выступает ситуация в Гонконге, где оппозиция намерена провести акцию протеста в ближайшее воскресенье. Обострение положения в Гонконге может ухудшить атмосферу политического диалога США и КНР, поскольку Пекин обвиняет Вашингтон в поддержке этих протестов. Вместе с тем инвесторы продолжат внимательно следить за продолжением сезона корпоративной отчетности в США и выходящими статданными по ведущим экономикам", — обращает внимание Дейнека.

Из статистики на предстоящей неделе стоит обратить внимание на продажи в США вторичного жилья в сентябре (вторник), производственные PMI Германии (предварительная оценка), США и сентябрьские продажи нового жилья в Штатах (четверг), напоминает Дейнека. В пятницу будет опубликован октябрьский индекс делового климата IFO Германии, также на будущей неделе состоятся заседания центробанка Китая, ЕЦБ, Банка России, а 30 октября свое слово скажет Федеральная резервная система (ФРС) США, добавляет аналитик.

"Снижение американских индексов может продлиться до середины недели. После внимание участников торгов будет постепенно переключаться на новости из США, где продолжается сезон корпоративной отчётности. На этой неделе свои финансовые результаты за третий квартал раскроют McDonalds, Boeing, Microsoft и Amazon. Помимо рисков усиления торгового противостояния между США и Китаем давление на индексы может оказать и слабая корпоративная отчетность американских компаний", — отмечает Союнов.

К концу недели волатильность снизится, так как инвесторы займут выжидательные позиции перед очередным заседанием ФРС, которое состоится в конце месяца, полагает эксперт.

"Высокий аппетит инвесторов к риску продолжает поддерживать цены на нефть, несмотря на выжидательную позицию России и Саудовской Аравии. Постоянное снижение прогнозов глобального роста повышает вероятность перехода рынка к состоянию профицита сырья, однако в ОПЕК+ пока призывают не драматизировать ситуацию. Равновесие является довольно хрупким и может быть легко разрушено очередной порцией негативных новостей", — добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

На будущей неделе состоится и очередной раунд переговоров между США и Китаем относительно документального закрепления достижений так называемой "первой фазы" торговых договорённостей, напоминает эксперт. Наиболее вероятный исход — очередная порция умеренно позитивных заявлений, появления конкретной информации о деталях соглашения возможно ближе к ноябрю, полагает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

"Решающее влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке. Вероятен повышенный спекулятивный спрос на госбумаги в преддверии заседания. На фоне последних заявлений представителей регулятора инвесторы будут ждать снижения ставки на 25 б.п. с комментариями дальнейшего снижения ставки на декабрьском заседании на 25 б.п.", — говорит Кочергин.

Вайсберг полагает, что ключевая ставка с большой вероятностью будет снижена на 50 базисных пунктов, а риторика останется умеренно мягкой. В этой ситуации российские активы продолжат пользоваться высоким спросом, уверен он.

"Рынок будет реагировать на внешние события, в частности, динамику в США под влиянием корпоративной отчетности, котировки нефти и металлов. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2780 пунктов", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

А Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает увидеть в ближайшие дни развитие движения индекса Мосбиржи к 2800 пунктам.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

На предстоящей неделе в фокусе заседание ЕЦБ, но для рубля важно, и что завершится неделя заседанием Банка России, рассуждает Ващенко.

"У участников рынка есть уверенность, что вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 процентных пунктов высокая. Этому способствует спокойная ситуация на валютном и денежном рынках. Ориентир по курсу доллара: 64-65,5 рубля", — оценил он.

В начале недели рубль найдет поддержку на фоне спекулятивного спроса инвесторов на российские госбумаги в преддверии заседания Банка России, считает Кочергин. "Потенциал снижения мы видим не ниже отметки в 63,5 рубля", — оценил он.

В пятницу выплачиваются основные налоги – НДС, НДПИ и акцизы (около 950 миллиардов рублей), что также окажет локальную поддержку рублю, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллара на этом фоне может опуститься ниже 63,5 рубля, что будет хорошей возможностью для покупки валюты", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Поддержку рынку в ближайшие дни, по нашему мнению, могут оказать складывающаяся неплохо внешняя конъюнктура, а также ожидания снижения ставок. Последний фактор, по нашему мнению, будет способствовать как спросу на акции финсектора, выигрывающие от удешевления фондирования (мы ждем, что акции банков, в первую очередь, Сбербанка, смогут выглядеть "лучше рынка"), так и на акции с высокой дивидендной доходностью", — отмечает Локтюхов.

Эксперт рекомендует присмотреться и к акциям компаний, способным в ходе сезона преподнести ещё позитивные сюрпризы: "Среди таковых, например, акции "Детского Мира", представившего сильные операционные данные, "Аэрофлот", также выглядящий неплохо на операционном уровне, и производители драгоценных металлов. По-прежнему надеемся мы и на появление первых позитивных новостей и от отчетности "Магнита".

Кочергин считает, что привлекательными отраслями на следующей неделе будут добыча газа и золота, а наименее привлекательной – добыча алмазов. Среди лидеров роста могут оказаться бумаги "Новатэка", "Полюса" и Polymetal, а среди аутсайдеров – "Алроса".

Операционные результаты за третий квартал представят Polymetal, "Полюс", "Русгидро", "Интер РАО", "Лента", "Русал", "Акрон", "Евраз", "Распадская", отмечает Дейнека. В свою очередь, финансовые результаты по МСФО по итогам первых трёх кварталов года представят X5 Retail, НЛМК, Mail.ru, а "Яндекс" опубликует финансовые результаты за третий квартал по US GAAP, добавляет он.

Возможно, что бумаги ритейла будут в лидерах роста до конца месяца, так же как и акции металлургических компаний, полагает Ващенко. Аутсайдерами, на его взгляд, будут акции банков и нефтегазового сектора.