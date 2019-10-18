МОСКВА, 18 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером несколько усиливает рост против доллара и евро, свидетельствуют данные Московской биржи трейдеры.

Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможности более решительного снижения ключевой ставки оказали поддержку рублю в конце недели, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск снижается на 28 копеек, до 63,83 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 71,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ОЖИДАНИЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Рубль вечером уверенно повышается к доллару и в меньшей степени к евро на фоне его роста на форексе выше отметки 1,115 доллара

Рынок нефти к вечеру сполз в минус (на 1% до 59,3 доллара за баррель). Инвесторы опасаются за темпы роста мировой экономики и, в частности, Китая, что может вызвать снижение спроса на сырьё относительно прежних ожиданий.

Ранее в пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале составил всего 6% против предыдущих 6,2%. Это значение стало самым низким за 27 лет наблюдений. Китай — крупнейший мировой импортер нефти.

Мировые фондовые рынки в пятницу преимущественно снижались на фоне этих данных и сохранения политических рисков, в частности, в связи с неопределённостью с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Однако вялый аппетит к риску на мировых рынках компенсировался для рубля словесными интервенциями. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC заявила, что Банк России видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом.

Это поддерживает спрос на рублевую ликвидность в рамках высокого интереса инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ).

ЦБ РФ сигнализирует о готовности к более активному снижению уровня ключевой ставки, что способствует продолжению роста долгового рынка и оказывает курсу рубля временную косвенную поддержку, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В понедельник движение курса рубля во многом будет зависеть от конъюнктуры рыночных настроений – на выходных пройдет еще один этап согласования позиций ЕС и Великобритании по Brexit. Традиционная поддержка нацвалюте будет исходить со стороны подготовки к налоговым выплатам. В результате курс доллара в начале недели может сформироваться в диапазоне 63,8-64,5 рубля", — оценивает Покатович.

Коридор значений для доллара обозначается в диапазоне 63,85-64,15 рубля, оценила Елена Чижевская из РФИ-банка. Евро, набирающий обороты после падения, может застрять в диапазоне 71-71,15 рублей на фоне вновь обостренных отношений Европейского союза с Великобританией, добавила она.

Поддержку курсу рубля окажут российские компании-экспортеры, приобретающие национальную валюту в преддверии пика налогового периода октября, добавляет Александр Лапидус из компании CFS Management.