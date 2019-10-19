МОСКВА, 19 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что экономический конфликт, связанный с хорватской задолженностью крупнейшим российским банкам, будет исчерпан.

"Я говорил о долге, возникшем в связи с известным делом в Хорватии, которое имеет отражённое влияние на все Балканы и, кстати сказать, на Словению. Но это не политика, это экономика. К сожалению, такого рода проблемы, казусы, подчас связанные с мошенничеством или какими-то незаконными действиями, происходят в разных странах. И в конечном счёте главное – найти развязку. Как я понимаю, наши крупнейшие банки, которые пострадали в результате этих операций, сумели договориться и с хорватскими властями, и со словенскими властями. В этом смысле я надеюсь, что этот экономический конфликт будет исчерпан", — сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверие своего визита в Белград.

В сентябре стало известно, что окружная прокуратура Загреба выдвинула обвинение экс-главе хорватского агрохолдинга Agrokor Ивице Тодоричу и еще трем лицам в злоупотреблении служебным положением в экономической деятельности. Тодорича, которому сейчас 68 лет, многие годы Forbes называл самым богатым человеком на просторах бывшей Югославии. Великобритания экстрадировала бизнесмена в Хорватию 8 ноября 2018 года, после чего он провел две недели в тюрьме Реметинец. В ноябре 2018 года защита внесла залог в огромном для республики размере 7,5 миллиона кун (1 миллион евро), и обвиняемый в крупных финансовых преступлениях экс-директор Agrokor вышел на свободу. После выхода под залог из-под стражи он сообщил о намерении участвовать в политической жизни и "поднять Хорватию на ноги".

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле 2017 года ввели чрезвычайное управление. Долг ритейлера только перед российскими банками оценивался примерно в 1,3 миллиарда евро (примерно 1,5 миллиарда долларов), что составляет более трети всего долга компании.

Первого апреля текущего года компания была преобразована в Fortenova Group. Сбербанк в рамках реструктуризации задолженности Agrokor получил права на 40% чистых активов Fortenova Group. В марте банк сообщил, что рассматривает возможность провести IPO новой компании, вопрос будет обсуждаться со всеми собственниками после конвертации долга агрохолдинга в акции, при этом оздоровление бизнеса ритейлера займет не менее одного-двух лет.