МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу перспектив мировой экономики и спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29%, до 59,25 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 53,8 доллара за баррель.

В пятницу в Китае, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, были опубликованы данные о замедлении годового роста ВВП страны до 6%, что является самым низким значением за 27 лет наблюдений.

"Сырьевые рынки остаются под давлением на фоне слабых экономических данных", — говорится в комментарии аналитиков банка ANZ Bank, который приводит агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре не полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ из-за учета роста добычи газового конденсата в зимний период.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.