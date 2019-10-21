МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в понедельник утром, — трейдеры оценивают результаты парламентских слушаний по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2904 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2971 доллара. Курс доллара к иене растет до 108,53 иены за доллар против предыдущего закрытия в 108,42 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,1157 доллара за евро с 1,1169 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен и составляет 97,36 пункта.

Британская валюта находится под давлением неопределенности с Brexit. Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Волатильность будет повышаться до тех пор, пока не появится более четкая картина", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler).