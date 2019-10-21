МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам, в лидерах – акции "Яндекса", подскочившие более чем на 8% на новостях по законопроекту о значимых информационных ресурсах, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.21 мск понедельника рос на 0,28% — до 2760,49 пункта, индекс РТС — на 0,61%, до 1363,6 пункта.

Акции "Яндеса" растут на 5,9% (уже подскакивали на 8,3% — до 2094 рубля).

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция.

Изначально законопроект о значимых информресурсах, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.