МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.30 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,17%, до 6,42 доллара, "Лукойла" — на 0,69%, до 89,65 доллара, "Новатэка" — снижались на 0,24%, до 209,5 долларов. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,48%, до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — снижались на 0,08%, до 32,42 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,23%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,91%, до 14,91 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,36% — до 16,92 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,16%, до 25,32 доллара, "Северстали" — росли на 0,37%, до 13,66 доллара, НЛМК — дорожали на 0,25%, до 20,15 долларов.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,65%, до 11,55 доллара, "Ленты" — на 1,12%, до 3,39 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,65%, до 4,18 доллара.