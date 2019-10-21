МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник торгуются около уровней предыдущего закрытия — трейдеры оценивают ситуацию вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск индекс FTSE 100 растет на 0,09%, до 7155,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5639,89 пункта. Немецкий индекс DAX прибавляет 0,56%, до 12703,72 пункта.

На настроения трейдеров оказывают влияние результаты субботнего заседания по Brexit — британские парламентарии одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Тем не мене инвесторы не теряют надежд, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без сделки.

"Несмотря на то, что все внимание по-прежнему приковано к Brexit, на рынке уже не так нервозно, поскольку вероятность Brexit без сделки за выходные уменьшилась", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Barclays Шиничиро Кадоты (Shinichiro Kadota).