МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Фунт стерлингов дорожает к доллару в понедельник днем после утреннего удешевления, — трейдеры ожидают дальнейших новостей по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,2978 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2971 доллара. Ранее в ходе торгов фунт подскакивал до психологической отметки 1,3 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 108,57 иены со 108,42 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1164 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1169 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,08%, до 97,2 пункта.

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit. Джонсон попросил Евросоюз перенести Brexit на 31 января 2020 года. Позднее СМИ сообщили, что Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года. Ранее выход Великобритании из ЕС планировался на 31 октября текущего года.

Правительство Великобритании в понедельник повторно внесет соглашение по Brexit в парламент. Депутаты подготовили к нему ряд поправок, в том числе такие радикальные, как возможное повторное проведение референдума.

Удорожание фунта поддерживается также позитивным прогнозом аналитиков Goldman Sachs. Согласно расчету аналитиков банка, который приводит агентство Market Watch, курс фунта к доллару может подняться до 1,35 доллара, т.к. вероятность Brexit без сделки снизилась.