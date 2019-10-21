МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале недели символически растет к доллару и евро на фоне интереса к российским госбумагам, несмотря на негативную динамику нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.14 мск понедельника снижается на 3 копейки, до 63,73 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 71,13 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевет на 1,16%, до 58,73 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля после слабой просадки на открытии торгов перешел к умеренному росту, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок.

К текущему моменту рубль символически поднимается к доллару и евро на 0,01%.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия растет к доллару на 0,42%, южноафриканский рэнд — на 0,03%, турецкая лира снижается на 0,47%.

"Британский парламент в субботу не поддержал соглашение с ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза. При этом негативные последствия для рынков пока умеренные – под давлением находятся только единая европейская валюта и фунт", — комментирует внешний фон Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В целом настроение инвесторов остается позитивным из-за заявлений вице-премьера КНР Лю Хэ в субботу о том, что Китай и США добились существенного прогресса и заложили основу для торгового соглашения первого этапа, также отмечает аналитик. Таким образом, вероятность того, что это соглашение будет официально подписано в ноябре, возрастает, что нивелирует часть рисков для мировой экономики, добавляет он.

Хотя решение о снижении ключевой ставки Банка России в предстоящую пятницу не вызывает сомнений, сохраняется интрига относительно того, на каком уровне текущий цикл снижения ставки может прекратиться, отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

"Первоначально ориентиром был уровень 6,5%, являющийся серединой интервала нейтральной ставки в 6-7%, на который ориентировался ЦБ. Сейчас консенсусный взгляд рынка и наше мнение смещаются в сторону более сильного снижения ставки, до уровня 6% или даже немного ниже в 2020 году", — говорят они.

В преддверии этого события котировки облигаций федерального займа (ОФЗ) ускоряют рост, что должно поддержать дальнейшее укрепление рубля, отмечает Сергей Гайворонский из компании "БКС брокер". "Ралли в ОФЗ поддерживает рубль", — говорит аналитик.

Дополнительную поддержку российской валюте окажет пик налогового периода, запланированный на пятницу, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие две недели состоятся заседания, посвящённые монетарной политике, основных центральных банков и развитых и развивающихся стран, напоминает Кадулин. Рынок в ожидании итогов заседания ЕЦБ и ФРС, вероятно, будет оставаться умеренно позитивным, считает эксперт.

На этом фоне рубль, поддерживаемый налоговым периодом, может продолжить укрепление до уровня 63,5 рубля за доллар, прогнозирует он.

"Курс доллара добрался до сильной поддержки на уровне 63,7, где ранее было остановлено укрепление рубля в сентябре. В случае пробоя данной отметки откроется дорога к минимумам этого лета", — отмечает Гайворонский.

Приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формируют предпосылки для умеренного укрепления рубля в течение недели, считают аналитики Нордеа-банка.