МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на фоне позитива за рубежом и в отдельных акциях, в лидерах – котировки "Яндекса" на новостях о законопроекте о значимых информационных ресурсах, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.08 мск увеличивается на 0,39%, до 2763,73 пункта, индекс РТС — на 0,89%, до 1367,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 10 копеек, до 63,67 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 71,13 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 59,1 доллара за баррель.

"Российский рынок акций открылся сегодня с оптимизмом, вызванным решением правительства рекомендовать ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция… Внешний фон также умеренно позитивен: фьючерсы на американские акции подрастают, цены на нефть пока держатся выше 59 долларов за баррель Brent, есть ожидания того, что сделка по Brexit будет заключена рано или поздно", — отмечает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" ранее в понедельник подскакивали в цене на 10,8%, до 2142,8 рубля, на новостях о судьбе законопроекта о "значимых" информационных ресурсах. К текущему моменту они дорожают на 7,6%.

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция. Изначально законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, а доля иностранного участия в ней будет ограничена 20%.

Также в лидерах роста – депозитарные расписки "Русагро", поднимающиеся на 3,17% на фоне позитивных операционных данных.

Еще один заметный лидер на торгах Московской биржи в понедельник – акции "Лукойла" , которые растут в цене на 1,1%.

В пятницу в ходе Пермского инженерно-промышленного форума глава компании Вагит Алекперов заявил, что вопрос запуска проекта строительства комплекса каталитического крекинга на ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" стоимостью более 100 миллиардов рублей практически решен.

Инвестиции будут подразумевать увеличение годовых капиталовложений на 50 миллиардов рублей (0,8 миллиарда долларов), подсчитали аналитики "Сбербанка КИБ" Андрей Громадин и Анна Котельникова. А недавно анонсированные изменения предполагают выплату в виде дивидендов минимум 100% свободных денежных потоков после выкупа акций, выплаты процентов и аренды, напоминают они. Соответственно, увеличение программы капиталовложений потенциально может привести к уменьшению дивидендной базы, отмечают эксперты.

"Тем не менее, как мы полагаем, при прогнозируемых свободных денежных потоках более 10 миллиардов долларов в год (до учета новых инвестиций, целесообразность которых сейчас изучается) последствия для дивидендов будут незначительными. К тому же новые инвестиции рассматриваются в свете нового возможного субсидирования переработки, которое обсуждается в правительстве и могло бы компенсировать существенную часть дополнительных капиталовложений, еще больше снизив риски для дивидендного потока", — считают они.

Громадин и Котельникова оценивают годовую дивидендную доходность в 2020-2022 годах примерно в 15%, даже с учетом возможных инвестиций в нефтехимический комплекс и в отсутствие новых программ выкупа и дополнительных свободных денежных потоков от новых проектов.

Среди лидеров роста также – акции "М.Видео" (2,19%), ВТБ (2,01%), депозитарные расписки компании "Эн+ Груп" (1,75%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,13%) и акции АФК "Система" (1,01%).

Среди лидеров падения – депозитарные расписки X5 (-3,72%), акции "Полюса" (-1,87%), НЛМК (-1,66%), ММК (-1,48%), "Фосагро" (-1,24%), ФСК ЕЭС (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ

Рынки продолжат отыгрывать новости о договоренности о новых условиях Brexit, считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".

Торговый диапазон по индексу РТС на сегодня составит 1360-1380 пунктов, по индексу Московской биржи 2740-2780 пунктов, добавляет он.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи может сегодня подняться к уровню 2780 пунктов, сдерживающим фактором смотрится сильный уровень сопротивления по акциям Сбербанка в районе 236-237 рублей, влияние которых на динамику индекса велико, в свою очередь отмечает Костырко. Рубль к доллару продолжает укрепление, способствуя опережающему росту индекса РТС, заключает он.