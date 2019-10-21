ЛОНДОН, 21 окт — ПРАЙМ. Фунт стерлингов усилил рост к доллару после того, как спикер палаты общин решил не проводить повторное голосование по вопросу соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), которое было предложено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, свидетельствуют данные торгов.

Через несколько минут после объявления решения парламента, к 17.45 мск, фунт вырос на 0,17% к доллару, достигнув 1,2993. Ранее в понедельник фунт демонстрировал менее выраженную позитивную динамику, достигнув 1,2978 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2971 доллара. Таким образом, участники рынка верят в рост шансов на то, что сроки процесса выхода Британии из ЕС будут продлены, а риски Brexit без оформления специального соглашения снижаются.

Кроме того, по состоянию на 17.57 мск курс доллара к иене поднимался до 108,53 иены со 108,42 иены за доллар на предыдущем закрытии, курс евро к доллару — снижался до 1,1145 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1169 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остаётся стабильным, на уровне в 97,29 пункта.

Также британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую Джонсона просить об отсрочке Brexit. Джонсон попросил Евросоюз перенести Brexit с 31 октября ещё на квартал. Позднее СМИ сообщили, что Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля. Кроме того, ранее в понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева сообщила на брифинге о том, что Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit.

Глава европейской валютной стратегии TD Securities Нед Румпелтин (Ned Rumpeltin), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что в дальнейшем валютная торговля будет сдержанной, так как инвесторы будут сохранять осторожность в ожидании новостей о Brexit.