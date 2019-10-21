МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, сдерживает котировки металла укрепление доллара к иене и евро, трейдеры также ожидают решения ФРС США по ставке и оценивают ситуацию вокруг Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,05 доллара, или на 0,4%, до 1488,05 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,11%, до 17,598 доллара за унцию.

Доллар при этом дорожал к евро на 0,2%, к иене — на 0,1%. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Основной драйвер для золота в основном — это ФРС США и то, что они делают со ставкой", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Эксперт отмечает, что потенциал увеличения стоимости золота ограничен ростом фондовых рынков.

Следующее заседание Федеральной резервной системы США запланировано на 29-30 октября. По состоянию на понедельник, на октябрьской встрече около 92,5% экспертов ожидают снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта с текущего уровня в 1,75-2%, согласно данным CME Group. Снижение может стать третьим подряд после решений в июле и сентябре.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу.