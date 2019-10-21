МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос на фоне сохранения позитивной конъюнктуры биржевых площадок и несмотря на снижение нефтяных котировок, отмечают эксперты.

Акции "Яндекса" отыграли более половины недавнего падения, реагируя на предложение правительства, смягчающее в законопроекте требования к доле акционерного капитала, находящегося в собственности нерезидентов.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,30%, до 2761,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1365,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ ПОДДЕРЖАЛ

Российский фондовый рынок начал неделю ростом, отыгрывая сохранение позитивной внешней конъюнктуры. Западноевропейские фондовые рынки выросли в понедельник на 0,2-0,9%, американские биржевые индексы вечером росли на 0,1-0,8%.

Настроения на мировых фондовых рынках сохраняются на фоне надежд на выход Великобритании из состава Евросоюза с договором. Британские парламентарии одобрили в субботу поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Инвесторы не теряют надежд, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без сделки.

Кроме того, позитив пришел от комментариев вице-премьера Китая Лю Хэ о том, что Пекин будет работать вместе с США над решением оставшихся вопросов взаимной торговли. По мнению этого чиновника, прекращение эскалации торговой войны будет благоприятным фактором как для обеих стран, так и для всего мира.

Рынок нефти вечером торговался в минусе (-1,5%, до 58,53 доллара за баррель сорта Brent). Этому способствовали опасения за спрос на энергоресурсы на мировом рынке.

"ЯНДЕКС" ВЕРНУЛ ЧАСТЬ УТРАЧЕННОГО

В лидерах роста цены на рынке РФ сегодня оказались акции "Яндекса" (+6,6%), отыгрывавшие предложение правительства РФ об ограничении в рамках законопроекта иностранной доли в значимых информационных ресурсах 50% минус одна акция. Ранее депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагал уровень в 20%. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал предложение правительства ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах не 20, а 50%. Таким образом, "Яндекс" на сегодняшний день вернул более половины утраченной 11 октября капитализации, когда рынок узнал о законопроекте Горелкина.

Также выросли акции "Распадской" (+3,1%), ГДР "Русагро" (+3%) отыграли позитивные данные финансового отчета. В частности, общая выручка "Русагро" за девять месяцев увеличилась вдвое, составив 111,558 миллиарда рублей.

Подорожали акции "Татнефти" (+2,1%), ВТБ (+2%), Polymetal (+1,2%). Подешевели акции "Полюса" (-2,5%), ГДР X5 (-4%), акции НЛМК (-1,7%), "Фосагро" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настроения завтрашнего дня будут диктоваться преимущественно внешним фоном, полагает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

"По нашим оценкам, во вторник индекс Мосбиржи будет консолидироваться выше уровня 2750 пунктов", — добавил он.

При текущем новостном фоне российские акции продолжат понемногу подрастать, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Целью движения по индексу Мосбиржи будет выступать уровень 2785-2800 пунктов. Главной угрозой такого движения являются цены на нефть, которые могут начать снижение из-за замедления мировой экономики. По индексу РТС есть слабые технические сигналы о надвигающейся неглубокой коррекции, видимо, завтра возможно небольшое ослабление рубля, а индекс РТС в своей динамике отстанет о индекса Мосбиржи", — добавил он.

Сопротивлением росту индекса Мосбиржи служит уровень 2780 пунктов, поддержкой — 2740 пунктов, оценил Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал". В случае закрепления индекса РТС над уровнем 1365 пунктов, рост продолжится до 1380 пунктов, добавил он.