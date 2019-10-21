МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшились на 0,12%, до 6,4 доллара, "Новатэка" — увеличились на 0,29%, до 210,6 доллара, "Лукойла" — на 1,26%, до 90,16 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,37%, до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,31%, до 32,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,59%, до 25,43 доллара, "Северстали" — сократились на 0,15%, до 13,59 доллара, НЛМК — на 1,59%, до 19,78 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,86%, до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 14,8 доллара. Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повысились в стоимости на 2,61%, до 17,3 доллара.

Цена GDR "Магнита" уменьшилась на 1,39%, до 11,32 доллара, "Ленты" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" подорожали на 3,08%, до 4,29 доллара.