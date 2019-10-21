МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером продолжает повышаться против доллара и в большей степени к евро на позитивных глобальных настроениях и оптимизме относительно денежно-кредитной политики в стране, отмечают трейдеры.

Рынок нефти снижается, что несколько компенсирует позитив от роста западных фондовых бирж, сигнализирующего о повышении спроса на рисковые активы, добавляют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.31 мск снижается на 3 копейки, до 63,73 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 71,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ДЕЛАЕТ СТАВКУ

Рубль стабилизировался к доллару и повышается к евро на фоне тестирования на форексе его курсом уровня поддержки в 1,115 доллара.

Цена нефти марки Brent по прежнему снижается более чем на 1%, до 58,7 доллара за баррель. Этому способствуют сомнения в устойчивости спроса на энергоресурсы на мировом рынке после выхода квартальных макроэкономических данных в Китае.

В то же время спрос на рисковые активы сохраняется на фоне роста надежд на выход Великобритании из состава Евросоюза с договором. Основные западноевропейские фондовые индексы прибавили по итогам понедельника в пределах 0,9%, американские — растут на 0,1-0,8%.

Поддерживают спрос на рубли и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, повышающие интерес инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ). Правительство РФ будет только приветствовать более решительное снижение ключевой ставки, и условия для этого есть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, посвящённое монетарной политике, состоится 25 октября, "опорное" — 13 декабря.

Основную поддержку российская валюта получает со стороны долгового рынка, где продолжается ценовое ралли, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер". ЦБ РФ подал весьма обширное количество сигналов о своей готовности к более уверенному снижению ключевой ставки в октябре, что через ожидания инвесторов транслируется в рост российского долгового рынка и соответствующую поддержку рубля, добавляет он.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю вечером на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе 3,75 тысячи за баррель Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Резкое замедление инфляции и риторика представителеи? Банка России с начала октября позволили не только рассчитывать на очередное снижение ставки на неопорном заседании 25 октября, но и существенно повысили вероятность ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Мы полагаем, что на заседании в пятницу ЦБ все же ограничится снижением ключевои? ставки на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых) и понижением прогнозного ориентира по инфляции на конец 2019 года. Возможность снижения ставки сразу на 0,5 процентных пункта, на наш взгляд, регулятор оставит себе уже на следующии? год и воспользуется ей в том случае, если годовая инфляция надолго задержится ниже целевого уровня в 4%", — предполагает он.

"Во вторник на стороне рубля останется подготовка к налоговым платежам. Тем не менее внешний фон обсуждения торговой сделки США и Китая может привести к умеренному росту пессимизма в настроениях инвесторов. Ожидаемый нами диапазон для движения курса доллара на завтра – 63,6-64,3 рубля", — в свою очередь оценивает Покатович.