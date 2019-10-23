МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс фунта к доллару снижается, а иена дорожает в среду утром на фоне политической неопределенности после голосования в парламенте Великобритании о сделке по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2866 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2872 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 108,38 иены со 108,47 иены за доллар на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару опускался до 1,1119 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1124 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,57 пункта.

По итогам голосования во вторник британские парламентарии поддержали во втором чтении новый законопроект о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), но при этом отказались рассматривать его в трехдневный срок. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте.

По итогам голосования глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.

"Пока фунт будет корректироваться в рамках узкого диапазона. На данный момент риск Brexit без сделки снизился, но остаются политические неопределенности", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Политическая неопределенность снижает аппетит к риску, поддерживая котировки иены, которая традиционно считается более надежным активом.