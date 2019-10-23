МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном отрицательную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), дорожают лишь бумаги "Норникеля", "Роснефти" и TCS Group Holding Plc, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,09%, до 6,5 доллара, "Лукойла" дешевели на 0,11%, до 91,78 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 0,52%, до 211,9 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшались в стоимости на 0,8%, до 7,29 доллара, "Газпром нефти" — на 0,53%, до 32,58 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 1,09%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 15,07 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,67% — до 17,69 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,27%, до 25,81 доллара, "Северстали" снижались на 0,11%, до 13,7 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 19,79 доллара.

Цена GDR "Магнита" снизилась на 0,34%, до 11,54 доллара, "Ленты" — на 0,22% до 3,35 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,66%, до 4,36 доллара.